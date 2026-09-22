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Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882)

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Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 1
Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 2
Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 3
Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 4
Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 1
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 2
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 3
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 4
  • Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729427
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
339

Описание товара Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882)

Мышь Logitech G Pro X Superlight обеспечивает стабильное подключение посредством беспроводной технологии и быструю безошибочную реакцию на каждое перемещение. Данная модель разработана для требовательных геймеров. Благодаря фирменному датчику HERO с разрешением в пределах значения 25600 dpi достигаются максимальная производительность и скорость. Logitech G Pro X Superlight оснащена 5 кнопками. Манипулятор выполнен в облегченном корпусе с тефлоновым покрытием. Из других особенностей отмечаются противоскользящая накладка и продолжительное время автономной работы в пределах 70 часов.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech G Pro X Superlight обеспечивает стабильное подключение посредством беспроводной технологии и быструю безошибочную реакцию на каждое перемещение. Данная модель разработана для требовательных геймеров. Благодаря фирменному датчику HERO с разрешением в пределах значения 25600 dpi достигаются максимальная производительность и скорость. Logitech G Pro X Superlight оснащена 5 кнопками. Манипулятор выполнен в облегченном корпусе с тефлоновым покрытием. Из других особенностей отмечаются противоскользящая накладка и продолжительное время автономной работы в пределах 70 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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