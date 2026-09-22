Dinah Washington - What A Diff'rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка
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Описание товара Dinah Washington - What A Diff'rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка
«What A Diff'rence A Day Makes!», первоначально выпущенный в 1959 году на Mercury Records, стал поворотным моментом в карьере певицы Дины Вашингтон. Альбом принёс ей премию «Грэмми» и представляет собой успешный переход от джаза с элементами блюза к миру пышной оркестровой поп-музыки. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Заглавный трек, изначально написанный на испанском языке в 1930-х годах и популяризированный на английском другими певцами, стал визитной карточкой Вашингтон. Альбом представляет собой баланс между впечатляющим вокальным присутствием Вашингтон и изысканными аранжировками, выполненными Белфордом Хендриксом, сочетающими струнные, ритм-секцию и изящные духовые. Такие треки, как «Cry Me a River», «Manhattan» и «Time After Time», демонстрируют способность певицы точно и непринуждённо передавать эмоциональные нюансы и ритмическую фразировку. Результатом стало гармоничное сочетание джазовых традиций и современного звучания, которое сделало Вашингтон одной из самых разносторонних и выразительных певиц своего времени.
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