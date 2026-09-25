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Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Green Bullets
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072708310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Green Bullets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Aquarius – Foxfire (Live At Hammersmith Odeon), Dizzy Gillespie – Fire Dance, Isaac Hayes Movement – St. Thomas Square, Bill Summers & Summers Heat – Feel The Heat, Mongo Santamaria – Lady Marmalade, The 3 Pieces – Backed Up Against The Wall, The Blackbyrds – Blackbyrds’ Theme, Catalyst – Fifty Second Street Boogie Down, Studio G – Bullion Breakdown, Merl Saunders – Bolinas Brown
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Aquarius – Foxfire (Live At Hammersmith Odeon), Dizzy Gillespie – Fire Dance, Isaac Hayes Movement – St. Thomas Square, Bill Summers & Summers Heat – Feel The Heat, Mongo Santamaria – Lady Marmalade, The 3 Pieces – Backed Up Against The Wall, The Blackbyrds – Blackbyrds’ Theme, Catalyst – Fifty Second Street Boogie Down, Studio G – Bullion Breakdown, Merl Saunders – Bolinas Brown



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072708310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Green Bullets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Aquarius – Foxfire (Live At Hammersmith Odeon), Dizzy Gillespie – Fire Dance, Isaac Hayes Movement – St. Thomas Square, Bill Summers & Summers Heat – Feel The Heat, Mongo Santamaria – Lady Marmalade, The 3 Pieces – Backed Up Against The Wall, The Blackbyrds – Blackbyrds’ Theme, Catalyst – Fifty Second Street Boogie Down, Studio G – Bullion Breakdown, Merl Saunders – Bolinas Brown
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Aquarius – Foxfire (Live At Hammersmith Odeon), Dizzy Gillespie – Fire Dance, Isaac Hayes Movement – St. Thomas Square, Bill Summers & Summers Heat – Feel The Heat, Mongo Santamaria – Lady Marmalade, The 3 Pieces – Backed Up Against The Wall, The Blackbyrds – Blackbyrds’ Theme, Catalyst – Fifty Second Street Boogie Down, Studio G – Bullion Breakdown, Merl Saunders – Bolinas Brown


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Dispensary: Green Bullets (coloured) (0888072708310) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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