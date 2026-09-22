Van Halen - Live At Selland Arena Fresno 1992 (coloured) (9003829977653) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live At Selland Arena Fresno 1992
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729416
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live At Selland Arena Fresno 1992
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pundcake, Judgement Day, Man On A Mission, Panama, Why Can't This Be Love, Spanked, When It's Love, Right Now, Finish What Ya Started, You Really Got Me, Cabo Wabo, Jump, Give To Live, In 'N' Out, Eddie Solo, The Dream Is Over, Best Of Both Worlds, Top Of The World
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Halen - Live At Selland Arena Fresno 1992 (coloured) (9003829977653) виниловая пластинка
Лучшие моменты из двух шоу Van Halen, состоявшихся на Selland Arena во Фресно, Калифорния, в мае 1992 года. Отличное сочетание эпох Сэмми Хагара и Дэвида Ли Рота. Коллекция, среди прочего, включает «Why Can't This Be Love», «Panama» и их любимый кавер на «You Really Got Me».
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live At Selland Arena Fresno 1992
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pundcake, Judgement Day, Man On A Mission, Panama, Why Can't This Be Love, Spanked, When It's Love, Right Now, Finish What Ya Started, You Really Got Me, Cabo Wabo, Jump, Give To Live, In 'N' Out, Eddie Solo, The Dream Is Over, Best Of Both Worlds, Top Of The World
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Лучшие моменты из двух шоу Van Halen, состоявшихся на Selland Arena во Фресно, Калифорния, в мае 1992 года. Отличное сочетание эпох Сэмми Хагара и Дэвида Ли Рота. Коллекция, среди прочего, включает «Why Can't This Be Love», «Panama» и их любимый кавер на «You Really Got Me».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Van Halen - Live At Selland Arena Fresno 1992 (coloured) (9003829977653) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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