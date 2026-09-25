Tankard - The Beauty And The Beer (coloured) (4255698501599) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
The Beauty And The Beer
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 729412
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reaper
Barcode
[4255698501599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
The Beauty And The Beer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ice-olation, We Still Drink the Old Ways, Forsaken World, Rockstars No. 1, The Beauty and the Beast, Blue Rage - Black Redemption, Frankfurt We Need More Beer, Metaltometal, Dirty Digger, Shaken Not Stirred
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tankard - The Beauty And The Beer (coloured) (4255698501599) виниловая пластинка
The Beauty and the Beer — двенадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Tankard, выпущенный первоначально в 2006 году. Это издание на цветном виниле к 20-летию выходит с новой переработанной обложкой Кая Брокшмидта. Для коллекционеров также включена оригинальная обложка — чистая ностальгия гарантирована!. По сей день этот альбом считается одним из самых ярких достижений долгой карьеры Tankard — он включает в себя такие бессмертные хиты, как «Ice-Olation», «We Still Drink The Old Ways», «The Beauty and the Beast» и классику сцены «Frankfurt: We Need More Beer». Альбом был тщательно ремастирован Александром Экером на студии Pearlsound, что вернуло культовое трэшевое звучание Tankard на винил в мощном и современном стиле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) винилова...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reaper
Barcode
[4255698501599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
The Beauty And The Beer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ice-olation, We Still Drink the Old Ways, Forsaken World, Rockstars No. 1, The Beauty and the Beast, Blue Rage - Black Redemption, Frankfurt We Need More Beer, Metaltometal, Dirty Digger, Shaken Not Stirred
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
The Beauty and the Beer — двенадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Tankard, выпущенный первоначально в 2006 году. Это издание на цветном виниле к 20-летию выходит с новой переработанной обложкой Кая Брокшмидта. Для коллекционеров также включена оригинальная обложка — чистая ностальгия гарантирована!. По сей день этот альбом считается одним из самых ярких достижений долгой карьеры Tankard — он включает в себя такие бессмертные хиты, как «Ice-Olation», «We Still Drink The Old Ways», «The Beauty and the Beast» и классику сцены «Frankfurt: We Need More Beer». Альбом был тщательно ремастирован Александром Экером на студии Pearlsound, что вернуло культовое трэшевое звучание Tankard на винил в мощном и современном стиле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tankard - The Beauty And The Beer (coloured) (4255698501599) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tankard - The Beauty And The Beer (coloured) (4255698501599) виниловая пластинка