Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка
Let Your Dim Light Shine — седьмой студийный альбом американской рок-группы Soul Asylum, выпущенный в 1995 году. Впоследствии сертифицирован в США (RIAA) как платиновый. Издание ограниченным тиражом в честь 30-летия на виниле огненного желто-красного цвета. Альбом «Let Your Dim Light Shine» вышел в 1995 году как важное продолжение альбома Grave Dancers Union, ставшего знаковым в альтернативном роке 1990-х годов, с их главным хитом «Runaway Train». Группа снова получила платиновый статус, три сингла попали в чарты. «Misery» даже достигла 20-го места в американском чарте Billboard Top 100. Продюсером альбома выступил Бутч Вигс, который также продюсировал альбом Nevermind группы Nirvana. Он помог сохранить характерное альтернативное звучание предыдущих альбомов группы. Этот альбом и по сей день считается одним из самых ярких моментов более чем 40-летней карьеры группы.
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