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Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка

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Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - фото 2
Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Four For Trane
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - фото 2
  • Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729407
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Загружаем...
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Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478262906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Four For Trane
Жанр
Jazz
Трек-лист
Syeeda's Dong Flute, Mr. Syms, Cousin Mary, Naima, Rufus (Swung, His Face At Last To The Wind, Then His Neck Snapped)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка

Four for Trane — студийный альбом тенор-саксофониста Арчи Шеппа, выпущенный на лейбле Impulse! Records в 1965 году. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. На своём дебютном альбоме «Four For Trane» на лейбле Impulse! Records тенор-саксофонист Арчи Шепп отдал дань уважения своему наставнику Джону Колтрейну. Вместе с секстетом авангардных музыкантов Шепп интерпретирует четыре захватывающих аранжировки оригинальных произведений Колтрейна, а затем завершает альбом собственной композицией. По словам биографа Колтрейна Эшли Кана, альбом, который Колтрейн также продюсировал вместе с Бобом Тиле, «родился благодаря непосредственному вмешательству Колтрейна, который был очень высокого мнения о молодом тенор-саксофонисте из Филадельфии».

Отзывы о товаре Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478262906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Four For Trane
Жанр
Jazz
Трек-лист
Syeeda's Dong Flute, Mr. Syms, Cousin Mary, Naima, Rufus (Swung, His Face At Last To The Wind, Then His Neck Snapped)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
Four for Trane — студийный альбом тенор-саксофониста Арчи Шеппа, выпущенный на лейбле Impulse! Records в 1965 году. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. На своём дебютном альбоме «Four For Trane» на лейбле Impulse! Records тенор-саксофонист Арчи Шепп отдал дань уважения своему наставнику Джону Колтрейну. Вместе с секстетом авангардных музыкантов Шепп интерпретирует четыре захватывающих аранжировки оригинальных произведений Колтрейна, а затем завершает альбом собственной композицией. По словам биографа Колтрейна Эшли Кана, альбом, который Колтрейн также продюсировал вместе с Бобом Тиле, «родился благодаря непосредственному вмешательству Колтрейна, который был очень высокого мнения о молодом тенор-саксофонисте из Филадельфии».
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Archie Shepp - Four For Trane (Analogue) (0602478262906) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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