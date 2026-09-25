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Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка

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Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - фото 1
Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - фото 2
Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
Percussion Bitter Sweet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729404
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478262890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
Percussion Bitter Sweet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Garvey's Ghost, Mama, Tender Warriors, Praise For A Martyr, Mendacity, Man From South Africa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка

Percussion Bitter Sweet — альбом джазового барабанщика Макса Роуча, записанный в 1961 году и выпущенный на лейбле Impulse! Records. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Выпущенный в 1961 году на лейбле Impulse! Records, альбом «Percussion Bitter Sweet» — одна из самых политически заряженных и музыкально разнообразных записей барабанщика Макса Роуча. Альбом, записанный через год после выхода классической сюиты «We Insist! Freedom Now Suite», отражает растущую заинтересованность Роуча темами социальной справедливости и панафриканской идентичности. AllMusic присвоил альбому высшую оценку — пять звёзд, написав: «Именно общее звучание ансамбля и политический характер музыки делают этот альбом (наряду с сюитой Роуча «Freedom Now Suite») уникальным в истории джаза».

Отзывы о товаре Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478262890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
Percussion Bitter Sweet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Garvey's Ghost, Mama, Tender Warriors, Praise For A Martyr, Mendacity, Man From South Africa
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
Percussion Bitter Sweet — альбом джазового барабанщика Макса Роуча, записанный в 1961 году и выпущенный на лейбле Impulse! Records. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Выпущенный в 1961 году на лейбле Impulse! Records, альбом «Percussion Bitter Sweet» — одна из самых политически заряженных и музыкально разнообразных записей барабанщика Макса Роуча. Альбом, записанный через год после выхода классической сюиты «We Insist! Freedom Now Suite», отражает растущую заинтересованность Роуча темами социальной справедливости и панафриканской идентичности. AllMusic присвоил альбому высшую оценку — пять звёзд, написав: «Именно общее звучание ансамбля и политический характер музыки делают этот альбом (наряду с сюитой Роуча «Freedom Now Suite») уникальным в истории джаза».
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Доставка
Отзывы


Max Roach - Percussion Bitter Sweet (Analogue) (0602478262890) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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