Primal Fear - 16.6: Before The Devil Knows You're Dead (coloured) (0727361498245) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
16.6: Before The Devil Knows You're Dead
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729403
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361498245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
16.6: Before The Devil Knows You're Dead
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Before the Devil Knows You're Dead, Riding the Eagle, Six Times Dead (16.6), Black Rain, Under the Radar, 0/Torn, Soar, Killbound, No Smoke Without Fire, Night After Night, Smith & Wesson, The Exorcist, Hands of Time, No Smoke Without Fire (Special Version), Scream
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primal Fear - 16.6: Before The Devil Knows You're Dead (coloured) (0727361498245) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Before the Devil Knows You're Dead, Riding the Eagle, Six Times Dead (16.6), Black Rain, Under the Radar, 0/Torn, Soar, Killbound, No Smoke Without Fire, Night After Night, Smith & Wesson, The Exorcist, Hands of Time, No Smoke Without Fire (Special Version), Scream
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитБИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) винилова...
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361498245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
16.6: Before The Devil Knows You're Dead
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Before the Devil Knows You're Dead, Riding the Eagle, Six Times Dead (16.6), Black Rain, Under the Radar, 0/Torn, Soar, Killbound, No Smoke Without Fire, Night After Night, Smith & Wesson, The Exorcist, Hands of Time, No Smoke Without Fire (Special Version), Scream
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Before the Devil Knows You're Dead, Riding the Eagle, Six Times Dead (16.6), Black Rain, Under the Radar, 0/Torn, Soar, Killbound, No Smoke Without Fire, Night After Night, Smith & Wesson, The Exorcist, Hands of Time, No Smoke Without Fire (Special Version), Scream
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Primal Fear - 16.6: Before The Devil Knows You're Dead (coloured) (0727361498245) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Primal Fear - 16.6: Before The Devil Knows You're Dead (coloured) (0727361498245) виниловая пластинка