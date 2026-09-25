Elvis Presley - Back In Memphis (coloured) (8719262040366) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Back In Memphis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 729400
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Back In Memphis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Inherit the Wind, This Is the Story, Stranger in My Own Home Town, A Little Bit of Green, And the Grass Won't Pay No Mind, Do You Know Who I Am?, From a Jack to a King, The Fair's Moving On, You'll Think of Me, Without Love (There Is Nothing)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - Back In Memphis (coloured) (8719262040366) виниловая пластинка
"Back In Memphis" – продолжение высоко оцененных записей с мемфисских сессий Элвиса Пресли 1969 года, спродюсированных Чипсом Моманом. Ограниченный тираж в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на зеленом 180 г виниле. Треки для "Back In Memphis" взяты из тех же сессий, что и для популярного альбома "From Elvis In Memphis", но поклонники знают, что "Back In Memphis" – это гораздо больше, чем просто сборник остатков. Элвисовское исполнение песни Перси Мэйфилда "Stranger In My Home Town" – настоящая жемчужина для поклонников Элвиса. Альбом хвалят за вокальное исполнение Элвиса, особенно в песне "Without Love" – прекрасной дани уважения Клайду Макфаттеру, одному из величайших соул-вдохновителей в его жизни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Back In Memphis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Inherit the Wind, This Is the Story, Stranger in My Own Home Town, A Little Bit of Green, And the Grass Won't Pay No Mind, Do You Know Who I Am?, From a Jack to a King, The Fair's Moving On, You'll Think of Me, Without Love (There Is Nothing)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
"Back In Memphis" – продолжение высоко оцененных записей с мемфисских сессий Элвиса Пресли 1969 года, спродюсированных Чипсом Моманом. Ограниченный тираж в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на зеленом 180 г виниле. Треки для "Back In Memphis" взяты из тех же сессий, что и для популярного альбома "From Elvis In Memphis", но поклонники знают, что "Back In Memphis" – это гораздо больше, чем просто сборник остатков. Элвисовское исполнение песни Перси Мэйфилда "Stranger In My Home Town" – настоящая жемчужина для поклонников Элвиса. Альбом хвалят за вокальное исполнение Элвиса, особенно в песне "Without Love" – прекрасной дани уважения Клайду Макфаттеру, одному из величайших соул-вдохновителей в его жизни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Elvis Presley - Back In Memphis (coloured) (8719262040366) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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