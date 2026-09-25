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OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка

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OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка - фото 1
OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jenifer
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rustblade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[5026854068459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jenifer
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Jenifer's Lullaby, Saving Jenifer, At The Police Station, Frank Comes Home, Memories Of Violence, Frank And Jenifer, Jenifer Goes To Bed, Walking In The Night, The Bite, Jenifer, Jenifer Seduces Frank, Making Love, Jenifer Meets Amy, Back Home, At The Circus, No More, Jenifer!, InFreezer, Escape From The City, Frank's Desperation, Jenifer Looks Out Of The Window, Frank Spyed By Jenifer, Terror In The Forest, Dragged Into The Forest, Jenifer Medley (End Titles)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Masters Of Horror
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка

В 2005 году Дарио Ардженто и Клаудио Симонетти вновь объединились для работы над двумя эпизодами сериала «Мастера ужасов». Двадцать лет спустя саундтрек к эпизоду «Дженифер», написанный Клаудио Симонетти, впервые выходит на виниле. Культовое произведение, воспевающее двух мастеров ужасов и обязательное к приобретению для коллекционеров этого жанра. Лимитированное издание на красном виниле



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rustblade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[5026854068459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jenifer
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Jenifer's Lullaby, Saving Jenifer, At The Police Station, Frank Comes Home, Memories Of Violence, Frank And Jenifer, Jenifer Goes To Bed, Walking In The Night, The Bite, Jenifer, Jenifer Seduces Frank, Making Love, Jenifer Meets Amy, Back Home, At The Circus, No More, Jenifer!, InFreezer, Escape From The City, Frank's Desperation, Jenifer Looks Out Of The Window, Frank Spyed By Jenifer, Terror In The Forest, Dragged Into The Forest, Jenifer Medley (End Titles)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Masters Of Horror
Страна производитель
Великобритания
Описание
В 2005 году Дарио Ардженто и Клаудио Симонетти вновь объединились для работы над двумя эпизодами сериала «Мастера ужасов». Двадцать лет спустя саундтрек к эпизоду «Дженифер», написанный Клаудио Симонетти, впервые выходит на виниле. Культовое произведение, воспевающее двух мастеров ужасов и обязательное к приобретению для коллекционеров этого жанра. Лимитированное издание на красном виниле


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Jenifer (Masters of Horror) (Claudio Simonetti) (coloured) (5026854068459) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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