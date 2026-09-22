Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (coloured) (9003829977479) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Paradiso, Amsterdam 1991
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729392
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Paradiso, Amsterdam 1991
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Drain You, Aneurysm, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Lithium, Sliver, Breed, Come As You Are, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Love Buzz, Territorial Pissings
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (coloured) (9003829977479) виниловая пластинка
Живое выступление культовой группы Nirvana во время их 'Nevermind European Tour'. Шоу было записано в Paradiso в Амстердаме, Нидерланды, 25 ноября 1991 года. Группа по-прежнему выступала в своём первоначальном составе. Музыканты исполнили, в том числе, «Come As You Are», «Smells Like Teen Spirit» и «Lithium».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) в...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитOST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) вин...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитSonge - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитFay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитBrett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (0190295156763) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитSynapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитGrouplove - This Is This (coloured) (0075678643781) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитLittle Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитClaude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитDeclan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Paradiso, Amsterdam 1991
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Drain You, Aneurysm, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Lithium, Sliver, Breed, Come As You Are, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Love Buzz, Territorial Pissings
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Живое выступление культовой группы Nirvana во время их 'Nevermind European Tour'. Шоу было записано в Paradiso в Амстердаме, Нидерланды, 25 ноября 1991 года. Группа по-прежнему выступала в своём первоначальном составе. Музыканты исполнили, в том числе, «Come As You Are», «Smells Like Teen Spirit» и «Lithium».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (coloured) (9003829977479) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (coloured) (9003829977479) виниловая пластинка