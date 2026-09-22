Top.Mail.Ru
Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Yo-Yo Ma - Vivaldi&#039;s Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото 1
Yo-Yo Ma - Vivaldi&#039;s Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото 2
Yo-Yo Ma - Vivaldi&#039;s Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Vivaldi's Cello
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo-Yo Ma - Vivaldi&#039;s Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo-Yo Ma - Vivaldi&#039;s Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo-Yo Ma - Vivaldi&#039;s Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729388
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Vivaldi's Cello
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: I, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: II, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: III, The Four Seasons - Largo From "Winter" Op. 8, No. 4, Rv 297, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: I, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: II, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423:
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: I, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: II, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: III, The Four Seasons - Largo From "Winter" Op. 8, No. 4, Rv 297, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: I, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: II, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: III, Cosi Sugl' Occhi Miei" From La Fida Ninfa, Rv 714, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: I. Allegro, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: II. Largo, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: III. Allegro, La Gloria Del Mio Sangue, From Giustino, Rv 717, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: I, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: II, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: III, Noli, O Cara, Te Adorantis, From Juditha Triumphans, Rv 644, Laudamus Te, From Gloria, Rv 589, Quanto Magis Generosa, From Juditha Triumphans, Rv 644, Dite Oihme, From La Fida Ninfa, Rv 714



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Vivaldi's Cello
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: I, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: II, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: III, The Four Seasons - Largo From "Winter" Op. 8, No. 4, Rv 297, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: I, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: II, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423:
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: I, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: II, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: III, The Four Seasons - Largo From "Winter" Op. 8, No. 4, Rv 297, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: I, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: II, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: III, Cosi Sugl' Occhi Miei" From La Fida Ninfa, Rv 714, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: I. Allegro, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: II. Largo, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: III. Allegro, La Gloria Del Mio Sangue, From Giustino, Rv 717, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: I, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: II, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: III, Noli, O Cara, Te Adorantis, From Juditha Triumphans, Rv 644, Laudamus Te, From Gloria, Rv 589, Quanto Magis Generosa, From Juditha Triumphans, Rv 644, Dite Oihme, From La Fida Ninfa, Rv 714


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...