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Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка

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Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 1
Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 2
Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 3
Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 4
Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 5
Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Victor Le Masne
Альбом (сингл)
Ravel Recomposed
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 1
  • Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 2
  • Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 3
  • Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 4
  • Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 5
  • Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729386
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Victor Le Masne
Альбом (сингл)
Ravel Recomposed
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bol?ro - Recomposed, Le jardin f?erique (From Ma m?re l'oye, Ballet, M. 62) - Recomposed, Assez vif, tr?s rythm? (from String Quartet in F Major, M. 35) - Recomposed, Jeux d'eau, M. 30 - Recomposed, Il est bon, l'enfant, il est sage (From L'enfant et les sortil?ges, M. 71) [Arr. Le Masne], Mouvement de menuet (From Sonatine, M. 40) - Recomposed, Pavane pour une infante d?funte, M. 19 - Recomposed, Adagio assai (From Piano Concerto in G Major, M. 83) - Recomposed, Chanson h?bra?que (From Chants p
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка

Альбом Ravel Recomposed Виктор ле Ман, композитор, продюсер и мультиинструменталист, лауреат премии «Грэмми», посвящает одному из величайших мастеров французской музыки. К 150-летию со дня рождения Мориса Равеля выпускаются новые интерпретации знаменитого «Болеро», «Игры воды», «Волшебного сада» и других произведений композитора. Альбом, состоящий из двенадцати треков, — последнее дополнение к новаторской серии Recomposed лейбла Deutsche Grammophon, которая включала нашумевшую новую версию «Времен года» Вивальди Макса Рихтера. Издание на 180 г виниле. После успеха в качестве композитора и музыкального руководителя Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, Ле Ман обращается к музыке Равеля, которая сопровождала его с детства. Ravel Recomposed стирает грань между традицией и современностью: классика и джаз сливаются с пульсацией французского прикосновения, создавая то неповторимое звучание, которое принесло Виктору Ле Ману международное признание. Исполнители: Christine and the Queens (тексты, вокал), Юлиус Асаль (фортепиано) и Камиль Тома (виолончель).

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Victor Le Masne
Альбом (сингл)
Ravel Recomposed
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bol?ro - Recomposed, Le jardin f?erique (From Ma m?re l'oye, Ballet, M. 62) - Recomposed, Assez vif, tr?s rythm? (from String Quartet in F Major, M. 35) - Recomposed, Jeux d'eau, M. 30 - Recomposed, Il est bon, l'enfant, il est sage (From L'enfant et les sortil?ges, M. 71) [Arr. Le Masne], Mouvement de menuet (From Sonatine, M. 40) - Recomposed, Pavane pour une infante d?funte, M. 19 - Recomposed, Adagio assai (From Piano Concerto in G Major, M. 83) - Recomposed, Chanson h?bra?que (From Chants p
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Альбом Ravel Recomposed Виктор ле Ман, композитор, продюсер и мультиинструменталист, лауреат премии «Грэмми», посвящает одному из величайших мастеров французской музыки. К 150-летию со дня рождения Мориса Равеля выпускаются новые интерпретации знаменитого «Болеро», «Игры воды», «Волшебного сада» и других произведений композитора. Альбом, состоящий из двенадцати треков, — последнее дополнение к новаторской серии Recomposed лейбла Deutsche Grammophon, которая включала нашумевшую новую версию «Времен года» Вивальди Макса Рихтера. Издание на 180 г виниле. После успеха в качестве композитора и музыкального руководителя Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, Ле Ман обращается к музыке Равеля, которая сопровождала его с детства. Ravel Recomposed стирает грань между традицией и современностью: классика и джаз сливаются с пульсацией французского прикосновения, создавая то неповторимое звучание, которое принесло Виктору Ле Ману международное признание. Исполнители: Christine and the Queens (тексты, вокал), Юлиус Асаль (фортепиано) и Камиль Тома (виолончель).
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Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка - купить по цене 6730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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