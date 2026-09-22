Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Victor Le Masne - Ravel Recomposed (0028948675319) виниловая пластинка
Альбом Ravel Recomposed Виктор ле Ман, композитор, продюсер и мультиинструменталист, лауреат премии «Грэмми», посвящает одному из величайших мастеров французской музыки. К 150-летию со дня рождения Мориса Равеля выпускаются новые интерпретации знаменитого «Болеро», «Игры воды», «Волшебного сада» и других произведений композитора. Альбом, состоящий из двенадцати треков, — последнее дополнение к новаторской серии Recomposed лейбла Deutsche Grammophon, которая включала нашумевшую новую версию «Времен года» Вивальди Макса Рихтера. Издание на 180 г виниле. После успеха в качестве композитора и музыкального руководителя Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, Ле Ман обращается к музыке Равеля, которая сопровождала его с детства. Ravel Recomposed стирает грань между традицией и современностью: классика и джаз сливаются с пульсацией французского прикосновения, создавая то неповторимое звучание, которое принесло Виктору Ле Ману международное признание. Исполнители: Christine and the Queens (тексты, вокал), Юлиус Асаль (фортепиано) и Камиль Тома (виолончель).
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