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Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка

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Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка - фото 1
Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Herve Le Floch
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка - фото 1
  • Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729385
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Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Herve Le Floch
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The 4 Seasons: Violin Concerto in E major, Op. 8, No. 1, RV 269, "La primavera" (Spring) I. Allegro, II. Largo, III. Allegro, The 4 Seasons: Violin Concerto in G minor, Op. 8, No. 2, RV 315, "L'estate" (Summer) I. Allegro non molto, II. Adagio - Presto, III. Presto, The 4 Seasons: Violin Concerto in F major, Op. 8, No. 3, RV 293, "L'autunno" (Autumn) I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro, The 4 Seasons: Violin Concerto in F minor, Op. 8, No. 4, RV 297, "L'inverno" (Winter) I. Allegro non molto, I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка

Знаменитые "Времена года" Антонио Вивальди в исполнении Эрве Ле Флока (скрипка) и оркестра Les Soliste De France под руководством Жан-Клода Хартмана. Издание на виниле

Отзывы о товаре Herve Le Floch - Vivaldi: The Four Seasons (9010974042457) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Herve Le Floch
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The 4 Seasons: Violin Concerto in E major, Op. 8, No. 1, RV 269, "La primavera" (Spring) I. Allegro, II. Largo, III. Allegro, The 4 Seasons: Violin Concerto in G minor, Op. 8, No. 2, RV 315, "L'estate" (Summer) I. Allegro non molto, II. Adagio - Presto, III. Presto, The 4 Seasons: Violin Concerto in F major, Op. 8, No. 3, RV 293, "L'autunno" (Autumn) I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro, The 4 Seasons: Violin Concerto in F minor, Op. 8, No. 4, RV 297, "L'inverno" (Winter) I. Allegro non molto, I
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Описание
Знаменитые "Времена года" Антонио Вивальди в исполнении Эрве Ле Флока (скрипка) и оркестра Les Soliste De France под руководством Жан-Клода Хартмана. Издание на виниле
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