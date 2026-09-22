Kiss - The Ritz, New York 1988 (coloured) (9003829977349) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
The Ritz, New York 1988
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729384
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
The Ritz, New York 1988
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deuce, Love Gun, Cold Gin, Crazy, Crazy Nights, Calling Dr. Love, I Love It Loud, Shout It Out Loud, Lick It Up, Rock'n'Roll All Nite, Detroit Rock City
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic American Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kiss - The Ritz, New York 1988 (coloured) (9003829977349) виниловая пластинка
FM-трансляция выступления KISS в прямом эфире в The Ritz в Нью-Йорке, 13 августа 1988 года. Последнее шоу Crazy Nights Tour (1987-1988) в США перед переездом в Европу. Группа исполнила, в том числе, такие треки, как «Love Gun», «Lick It Up» и «Rock and Roll All Nite».
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
The Ritz, New York 1988
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deuce, Love Gun, Cold Gin, Crazy, Crazy Nights, Calling Dr. Love, I Love It Loud, Shout It Out Loud, Lick It Up, Rock'n'Roll All Nite, Detroit Rock City
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic American Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
FM-трансляция выступления KISS в прямом эфире в The Ritz в Нью-Йорке, 13 августа 1988 года. Последнее шоу Crazy Nights Tour (1987-1988) в США перед переездом в Европу. Группа исполнила, в том числе, такие треки, как «Love Gun», «Lick It Up» и «Rock and Roll All Nite».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Kiss - The Ritz, New York 1988 (coloured) (9003829977349) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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