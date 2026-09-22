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Durand Jones & The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Durand Jones & The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка

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Durand Jones &amp; The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка - фото 1
Durand Jones &amp; The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Durand Jones & The Indications
Альбом (сингл)
Private Space
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Durand Jones &amp; The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка - фото 1
  • Durand Jones &amp; The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729380
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605152714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Durand Jones & The Indications
Альбом (сингл)
Private Space
Жанр
Soul
Трек-лист
Love Will Work It Out, Witchoo, Private Space, More Than Ever, Ride Or Die, The Way That I Do, Reach Out, Sexy Thang, Sea Of Love, I Can See
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Durand Jones & The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Will Work It Out, Witchoo, Private Space, More Than Ever, Ride Or Die, The Way That I Do, Reach Out, Sexy Thang, Sea Of Love, I Can See



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Durand Jones & The Indications - Private Space (0656605152714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605152714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Durand Jones & The Indications
Альбом (сингл)
Private Space
Жанр
Soul
Трек-лист
Love Will Work It Out, Witchoo, Private Space, More Than Ever, Ride Or Die, The Way That I Do, Reach Out, Sexy Thang, Sea Of Love, I Can See
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Will Work It Out, Witchoo, Private Space, More Than Ever, Ride Or Die, The Way That I Do, Reach Out, Sexy Thang, Sea Of Love, I Can See


Теги товара: Соул, Limited Edition
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