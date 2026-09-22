Durand Jones & The Indications - Durand Jones & The Indications (0656605145716) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Durand Jones & The Indications
Альбом (сингл)
Durand Jones & The Indications
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729379
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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605145716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Durand Jones & The Indications
Альбом (сингл)
Durand Jones & The Indications
Жанр
Soul
Трек-лист
Make A Change, Smile, Can't Keep My Cool, Groovy Babe, Giving Up, Is It Any Wonder?, Now I'm Gone, Tuck 'N' Roll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Durand Jones & The Indications - Durand Jones & The Indications (0656605145716) виниловая пластинка
Durand Jones & The Indications — американская современная R&B и соул группа, основанная трио авторов песен: вокалистом Дюраном Джонсом, вокалистом/барабанщиком Аароном Фрейзером и гитаристом Блейком Райном. Группа была образована в 2012 году и приобрела известность благодаря движению возрождения соула примерно во время переиздания их дебютного альбома в 2018 году. Их второй альбом American Love Call вышел в марте 2019 года.
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Теги товара: Соул
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Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605145716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Durand Jones & The Indications
Альбом (сингл)
Durand Jones & The Indications
Жанр
Soul
Трек-лист
Make A Change, Smile, Can't Keep My Cool, Groovy Babe, Giving Up, Is It Any Wonder?, Now I'm Gone, Tuck 'N' Roll
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Durand Jones & The Indications — американская современная R&B и соул группа, основанная трио авторов песен: вокалистом Дюраном Джонсом, вокалистом/барабанщиком Аароном Фрейзером и гитаристом Блейком Райном. Группа была образована в 2012 году и приобрела известность благодаря движению возрождения соула примерно во время переиздания их дебютного альбома в 2018 году. Их второй альбом American Love Call вышел в марте 2019 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Durand Jones & The Indications - Durand Jones & The Indications (0656605145716) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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