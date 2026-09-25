Hatfield And The North - The Rotter's Club (0600753927434) виниловая пластинка
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Описание товара Hatfield And The North - The Rotter's Club (0600753927434) виниловая пластинка
The Rotters' Club — второй студийный альбом британской группы Hatfield and the North, изданный в 1975 году. Расширенное переиздание на 180 г виниле, приуроченное к 50-летию альбома, содержит оригинальные треки альбома, а также бонусный материал и включает вставку. Группа Hatfield and the North была пионером кентерберийской сцены британского прог-рока, действуя с 1972 по 1975 год и неоднократно воссоединяясь в последующие годы. Известные своим новаторским подходом к композиции, они органично сочетали джаз, рок и элементы авангарда, создавая самобытное и влиятельное звучание. Группа возникла на основе музыкальных традиций Delivery, Gong, Matching Mole, Caravan и Egg. В её состав вошли Пип Пайл (ударные), Фил Миллер (гитара), Ричард Синклер (бас-гитара и вокал) и Дэйв Стюарт (орган, электропианино), ранее игравший в Egg. За это время Hatfield and the North выпустили два альбома, получивших признание критиков: «Hatfield and the North» (1974) и «The Rotters' Club» (1975).
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