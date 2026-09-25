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Hatfield And The North - The Rotter's Club (0600753927434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hatfield And The North - The Rotter's Club (0600753927434) виниловая пластинка

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Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 1
Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 2
Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 3
Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 4
Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 5
Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hatfield And The North
Альбом (сингл)
The Rotter's Club
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 1
  • Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 2
  • Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 3
  • Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 4
  • Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 5
  • Hatfield And The North - The Rotter&#039;s Club (0600753927434) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729376
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753927434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hatfield And The North
Альбом (сингл)
The Rotter's Club
Жанр
Jazz
Трек-лист
Share It, Lounging There Trying, (Big) John Wayne Socks Psychology on the Jaw, Chaos at the Greasy Spoon, The Yes No Interlude, Fitter Stoke Has a Bath, Didn't Matter Anyway, Underdub, Mumps, (Big) John Wayne Socks Psychology on the Jaw, Chaos at the Greasy Spoon, Halfway Between Heaven and Earth, Oh, Len's Nature!, Lying and Gracing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hatfield And The North - The Rotter's Club (0600753927434) виниловая пластинка

The Rotters' Club — второй студийный альбом британской группы Hatfield and the North, изданный в 1975 году. Расширенное переиздание на 180 г виниле, приуроченное к 50-летию альбома, содержит оригинальные треки альбома, а также бонусный материал и включает вставку. Группа Hatfield and the North была пионером кентерберийской сцены британского прог-рока, действуя с 1972 по 1975 год и неоднократно воссоединяясь в последующие годы. Известные своим новаторским подходом к композиции, они органично сочетали джаз, рок и элементы авангарда, создавая самобытное и влиятельное звучание. Группа возникла на основе музыкальных традиций Delivery, Gong, Matching Mole, Caravan и Egg. В её состав вошли Пип Пайл (ударные), Фил Миллер (гитара), Ричард Синклер (бас-гитара и вокал) и Дэйв Стюарт (орган, электропианино), ранее игравший в Egg. За это время Hatfield and the North выпустили два альбома, получивших признание критиков: «Hatfield and the North» (1974) и «The Rotters' Club» (1975).

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753927434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hatfield And The North
Альбом (сингл)
The Rotter's Club
Жанр
Jazz
Трек-лист
Share It, Lounging There Trying, (Big) John Wayne Socks Psychology on the Jaw, Chaos at the Greasy Spoon, The Yes No Interlude, Fitter Stoke Has a Bath, Didn't Matter Anyway, Underdub, Mumps, (Big) John Wayne Socks Psychology on the Jaw, Chaos at the Greasy Spoon, Halfway Between Heaven and Earth, Oh, Len's Nature!, Lying and Gracing
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
The Rotters' Club — второй студийный альбом британской группы Hatfield and the North, изданный в 1975 году. Расширенное переиздание на 180 г виниле, приуроченное к 50-летию альбома, содержит оригинальные треки альбома, а также бонусный материал и включает вставку. Группа Hatfield and the North была пионером кентерберийской сцены британского прог-рока, действуя с 1972 по 1975 год и неоднократно воссоединяясь в последующие годы. Известные своим новаторским подходом к композиции, они органично сочетали джаз, рок и элементы авангарда, создавая самобытное и влиятельное звучание. Группа возникла на основе музыкальных традиций Delivery, Gong, Matching Mole, Caravan и Egg. В её состав вошли Пип Пайл (ударные), Фил Миллер (гитара), Ричард Синклер (бас-гитара и вокал) и Дэйв Стюарт (орган, электропианино), ранее игравший в Egg. За это время Hatfield and the North выпустили два альбома, получивших признание критиков: «Hatfield and the North» (1974) и «The Rotters' Club» (1975).
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