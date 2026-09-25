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Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка

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Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 3
Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior
Альбом (сингл)
Buddy And The Juniors
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 3
  • Buddy Guy; Wells Junior &amp; Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475812999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior
Альбом (сингл)
Buddy And The Juniors
Жанр
Кантри
Трек-лист
Talkin' 'Bout Women Obviously - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Riffin' (A.K.A A Motif Is Just A Riff) - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Buddy's Blues - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, (I'm Your) Hoochie Coochie Man - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Five Long Years - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Rock Me Mama - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Ain't No Need - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Talkin' 'Bout Women Obviously - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Riffin' (A.K.A A Motif Is Just A Riff) - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Buddy's Blues - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, (I'm Your) Hoochie Coochie Man - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Five Long Years - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Rock Me Mama - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Ain't No Need - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells

Отзывы о товаре Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475812999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior
Альбом (сингл)
Buddy And The Juniors
Жанр
Кантри
Трек-лист
Talkin' 'Bout Women Obviously - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Riffin' (A.K.A A Motif Is Just A Riff) - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Buddy's Blues - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, (I'm Your) Hoochie Coochie Man - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Five Long Years - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Rock Me Mama - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Ain't No Need - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Talkin' 'Bout Women Obviously - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Riffin' (A.K.A A Motif Is Just A Riff) - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Buddy's Blues - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, (I'm Your) Hoochie Coochie Man - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Five Long Years - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Rock Me Mama - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Ain't No Need - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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