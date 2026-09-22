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Stan Getz & Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz & Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка

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Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 5
Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 6
Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz & Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
In Hi-Fi
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 5
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 6
  • Stan Getz &amp; Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729372
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz & Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
In Hi-Fi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let's Fall In Love, Anything Goes - Stan Getz Gerry Mulligan, Too Close For Comfort, That Old Feeling, This Can't Be Love - Stan Getz Gerry Mulligan, Ballad
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка

Gerry Mulligan Meets Stan Getz — альбом американских джазовых саксофонистов Джерри Маллигана и Стэна Гетца с выступлениями, записанными в 1957 году, выпущенный на лейбле Verve. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Когда в 1957 году по джазовой сцене прошёл слух, что продюсер Норман Гранц пригласит в студию двух гигантов саксофона, Стэна Гетца и Джерри Маллигана, для их первой совместной сессии, поклонники джаза защелкали языками от восторга. Можно только представить, как они были удивлены, услышав первые треки альбома «Getz Meets Mulligan In Hi-Fi». По предложению Маллигана, две звёзды спонтанно поменялись инструментами для первой стороны альбома. Таким образом, Гетца можно было услышать на баритон-саксофоне Маллигана, а Маллиган играл на тенор-саксофоне Гетца. Любопытный, но вполне удачный эксперимент, который делает этот альбом редким подарком.

Отзывы о товаре Stan Getz & Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz & Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
In Hi-Fi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let's Fall In Love, Anything Goes - Stan Getz Gerry Mulligan, Too Close For Comfort, That Old Feeling, This Can't Be Love - Stan Getz Gerry Mulligan, Ballad
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Gerry Mulligan Meets Stan Getz — альбом американских джазовых саксофонистов Джерри Маллигана и Стэна Гетца с выступлениями, записанными в 1957 году, выпущенный на лейбле Verve. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Когда в 1957 году по джазовой сцене прошёл слух, что продюсер Норман Гранц пригласит в студию двух гигантов саксофона, Стэна Гетца и Джерри Маллигана, для их первой совместной сессии, поклонники джаза защелкали языками от восторга. Можно только представить, как они были удивлены, услышав первые треки альбома «Getz Meets Mulligan In Hi-Fi». По предложению Маллигана, две звёзды спонтанно поменялись инструментами для первой стороны альбома. Таким образом, Гетца можно было услышать на баритон-саксофоне Маллигана, а Маллиган играл на тенор-саксофоне Гетца. Любопытный, но вполне удачный эксперимент, который делает этот альбом редким подарком.
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