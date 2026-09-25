Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка
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Описание товара Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка
Currency of Man — четвёртый студийный альбом американской певицы и автора песен Мелоди Гардо выпущенный в 2015 году. Лимитированное издание на zoetrope виниле к 10-летию. Спродюсированный легендарным Ларри Кляйном, альбом получил высокую оценку за расширение репертуара певицы, сочетая в себе элементы джаза, блюза и R&B. Этот альбом знаменует собой заметное изменение дискографии Гардо; в то время как предыдущие альбомы в основном включали сдержанный джаз и фортепиано, здесь она представляет более мощный подход, в котором электрогитары также играют важную роль. Узнаваемый голос Гардо и мощные социально ангажированные тексты вместе с богатыми аранжировками делают «Current Of Man» музыкальным заявлением, выходящим за рамки простого музыкального мастерства. В альбом вошли такие треки, как «Preacherman», «Morning Sun» и «Once I Was Loved», каждый из которых воплощает проникновенную, глубокую атмосферу целого. «Current Of Man» подчёркивает стремление Гардо расширить границы джазового жанра, одновременно сочетая социальную активность и личностное самовыражение.
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