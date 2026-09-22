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The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка

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The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Live At Seattle Center Coliseum 1970
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729362
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Характеристики

Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829988048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Live At Seattle Center Coliseum 1970
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Roadhouse Blues, Back Door Man, People Get Ready / Baby Please Don’t Go, When The Music’s Over
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка

Отправьтесь в путешествие во времени с виниловой пластинкой The Doors / Live in Seattle 1970. Это особое издание на естественно прозрачном виниле позволяет вам окунуться в незабываемые концертные выступления легендарной группы The Doors. The Doors - одна из самых влиятельных и мистических рок-групп всех времен. Альбом Live in Seattle 1970 запечатлевает их энергичное и захватывающее выступление в Сиэтле, в полном разгаре их творческой карьеры. Здесь вы найдете их самые известные хиты, исполненные с живой энергией и уникальной манерой выразительности. Купите виниловую пластинку The Doors / Live in Seattle 1970 и позвольте себе погрузиться в атмосферу их потрясающего звучания. Это идеальное приобретение для всех поклонников группы и любителей качественной музыки. Придайте своей коллекции винила особый шарм, и купите эту замечательную пластинку, чтобы насладиться ее музыкой в любое время.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829988048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Live At Seattle Center Coliseum 1970
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Roadhouse Blues, Back Door Man, People Get Ready / Baby Please Don’t Go, When The Music’s Over
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Описание
Отправьтесь в путешествие во времени с виниловой пластинкой The Doors / Live in Seattle 1970. Это особое издание на естественно прозрачном виниле позволяет вам окунуться в незабываемые концертные выступления легендарной группы The Doors. The Doors - одна из самых влиятельных и мистических рок-групп всех времен. Альбом Live in Seattle 1970 запечатлевает их энергичное и захватывающее выступление в Сиэтле, в полном разгаре их творческой карьеры. Здесь вы найдете их самые известные хиты, исполненные с живой энергией и уникальной манерой выразительности. Купите виниловую пластинку The Doors / Live in Seattle 1970 и позвольте себе погрузиться в атмосферу их потрясающего звучания. Это идеальное приобретение для всех поклонников группы и любителей качественной музыки. Придайте своей коллекции винила особый шарм, и купите эту замечательную пластинку, чтобы насладиться ее музыкой в любое время.


Теги товара: Indie
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Отзывы


The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988048) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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