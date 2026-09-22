The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988031) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988031) виниловая пластинка
Отправьтесь в путешествие во времени с виниловой пластинкой The Doors / Live in Seattle 1970. Это особое издание на естественно прозрачном виниле позволяет вам окунуться в незабываемые концертные выступления легендарной группы The Doors. The Doors - одна из самых влиятельных и мистических рок-групп всех времен. Альбом Live in Seattle 1970 запечатлевает их энергичное и захватывающее выступление в Сиэтле, в полном разгаре их творческой карьеры. Здесь вы найдете их самые известные хиты, исполненные с живой энергией и уникальной манерой выразительности. Купите виниловую пластинку The Doors / Live in Seattle 1970 и позвольте себе погрузиться в атмосферу их потрясающего звучания. Это идеальное приобретение для всех поклонников группы и любителей качественной музыки. Придайте своей коллекции винила особый шарм, и купите эту замечательную пластинку, чтобы насладиться ее музыкой в любое время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитOST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie...
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитPink Sweat$ - Pink Planet (0075678644092) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитChris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитWeezer - Van Weezer (0075678650925) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитDead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитDvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) ви...
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитJim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) в...
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитFoo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) ви...
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитShania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая ...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Отзывы о товаре The Doors - Live At Seattle Center Coliseum 1970 (coloured) (9003829988031) виниловая пластинка