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Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка

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Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 1
Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 2
Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 3
Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Deliverance
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 1
  • Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 2
  • Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 3
  • Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Deliverance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heaven's Not Overflowing, Albatross, Clean My Wounds, Without Wings, Broken Man, Senor Limpio, Mano De Mono, Seven Days, #2121313, My Grain, Deliverance, Shake Like You, Big Problems, Shelter, Pearls Before Swine, Etched music)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heaven's Not Overflowing, Albatross, Clean My Wounds, Without Wings, Broken Man, Senor Limpio, Mano De Mono, Seven Days, #2121313, My Grain, Deliverance, Shake Like You, Big Problems, Shelter, Pearls Before Swine, Etched music)

Отзывы о товаре Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Deliverance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heaven's Not Overflowing, Albatross, Clean My Wounds, Without Wings, Broken Man, Senor Limpio, Mano De Mono, Seven Days, #2121313, My Grain, Deliverance, Shake Like You, Big Problems, Shelter, Pearls Before Swine, Etched music)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heaven's Not Overflowing, Albatross, Clean My Wounds, Without Wings, Broken Man, Senor Limpio, Mano De Mono, Seven Days, #2121313, My Grain, Deliverance, Shake Like You, Big Problems, Shelter, Pearls Before Swine, Etched music)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Corrosion Of Conformity - Deliverance (coloured) (8719262030749) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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