Leonard Cohen - Live At The Complex, 1993 (coloured) (9003829977608) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
Live At The Complex, 1993
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729352
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
Live At The Complex, 1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
First We Take Manhattan, Ain't No Cure For Love, Dance Me To The End Of Love, Democracy, I'm Your Man, Coming Back To You, Waiting For The Miracle, The Future
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - Live At The Complex, 1993 (coloured) (9003829977608) виниловая пластинка
Концерт Леонарда Коэна в Лос-Анджелесском The Complex 18 апреля 1993 года. Включает «First We Take Manhattan», «Democracy» и «Dance Me To The End Of The World».
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
Live At The Complex, 1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
First We Take Manhattan, Ain't No Cure For Love, Dance Me To The End Of Love, Democracy, I'm Your Man, Coming Back To You, Waiting For The Miracle, The Future
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Концерт Леонарда Коэна в Лос-Анджелесском The Complex 18 апреля 1993 года. Включает «First We Take Manhattan», «Democracy» и «Dance Me To The End Of The World».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Leonard Cohen - Live At The Complex, 1993 (coloured) (9003829977608) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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