The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка
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Описание товара The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка
Эта запись, воспроизведенная с радиотрансляции того времени, запечатлела легендарное шоу группы Clash в нью-йоркском «Палладиуме» 21 сентября 1979 года. Лимитированное издание на мраморно-зеленом виниле. К тому времени уже ставший весьма успешным британский квартет представил сет-лист, в который, помимо лучших песен с первых двух альбомов и синглов, таких как «Clash City Rockers» и «Capital Radio», вошли несколько превью (включая заглавный трек) альбома «London Calling», который должен был выйти в Англии в конце года. Шоу завершилось песней «White Riot»: именно во время исполнения этой песни басист Пол Саймонон, расстроенный расстоянием до публики, вынужденной оставаться на местах, разбил свою бас-гитару прямо на сцене под камерой фотографа Пенни Смита. Тогда был сделан культовый снимок, позже воспроизведённый на обложке альбома «London Calling».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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