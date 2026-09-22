The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988000) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Live In Nyc 1979
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729350
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829988000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Live In Nyc 1979
Жанр
панк
Трек-лист
Safe European Home, I'm So Bored With Th U.S.A., Complete Control, London Calling, (White Man) In Hammersmith Palais, Kola Kola, I Fought The Law, Jail Guitar Doors, Clash City Rockers, Stay Free, Police & Thieves, Capital Radio, Janie Jones
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988000) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Safe European Home, I'm So Bored With Th U.S.A., Complete Control, London Calling, (White Man) In Hammersmith Palais, Kola Kola, I Fought The Law, Jail Guitar Doors, Clash City Rockers, Stay Free, Police & Thieves, Capital Radio, Janie Jones
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829988000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Live In Nyc 1979
Жанр
панк
Трек-лист
Safe European Home, I'm So Bored With Th U.S.A., Complete Control, London Calling, (White Man) In Hammersmith Palais, Kola Kola, I Fought The Law, Jail Guitar Doors, Clash City Rockers, Stay Free, Police & Thieves, Capital Radio, Janie Jones
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Safe European Home, I'm So Bored With Th U.S.A., Complete Control, London Calling, (White Man) In Hammersmith Palais, Kola Kola, I Fought The Law, Jail Guitar Doors, Clash City Rockers, Stay Free, Police & Thieves, Capital Radio, Janie Jones
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988000) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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