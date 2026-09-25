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T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка

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T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 1
T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 2
T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 3
T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T Bone Burnett
Альбом (сингл)
The Criminal Under My Own Hat
Жанр
Кантри
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 1
  • T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 2
  • T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 3
  • T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T Bone Burnett
Альбом (сингл)
The Criminal Under My Own Hat
Жанр
Кантри
Трек-лист
Over You, Tear This Building Down, It's Not Too Late, Humans From Earth, Primitives, Criminals, ide B Every Little Thing, I Can Explain Everything (European Edit), Any Time At All, I Can Explain Everything, The Long Time Now, Kill Switch
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Over You, Tear This Building Down, It's Not Too Late, Humans From Earth, Primitives, Criminals, ide B Every Little Thing, I Can Explain Everything (European Edit), Any Time At All, I Can Explain Everything, The Long Time Now, Kill Switch

Отзывы о товаре T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T Bone Burnett
Альбом (сингл)
The Criminal Under My Own Hat
Жанр
Кантри
Трек-лист
Over You, Tear This Building Down, It's Not Too Late, Humans From Earth, Primitives, Criminals, ide B Every Little Thing, I Can Explain Everything (European Edit), Any Time At All, I Can Explain Everything, The Long Time Now, Kill Switch
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Over You, Tear This Building Down, It's Not Too Late, Humans From Earth, Primitives, Criminals, ide B Every Little Thing, I Can Explain Everything (European Edit), Any Time At All, I Can Explain Everything, The Long Time Now, Kill Switch
Самовывоз
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T Bone Burnett - The Criminal Under My Own Hat (coloured) (8719262040151) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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