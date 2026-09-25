Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка
Альбом 1954 года джазовых музыкантов Клиффорда Брауна и Макса Роуча, записанный в составе квинтета. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Этот альбом знаменует собой кульминацию творчества группы, которую некоторые называли «самой знаковой бибоп-группой эпохи», вплоть до гибели Клиффорда Брауна в автокатастрофе в 1956 году. Для своего второго из четырёх альбомов, записанных вместе, Браун и Макс Роуч пригласили Гарольда Лэнда (тенор-саксофон), Ричи Пауэлла (фортепиано) и Джорджа Морроу (бас), чтобы усилить ритм-секцию Роуча. Композиции Брауна «The Blues Walk», «Joy Spring» и «Daahoud» считаются одними из лучших хард-боповых композиций, среди которых особенно выделяются «Parisian Thoroughfare» Бада Пауэлла и «Jordu» Дюка Джордана.
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