David Bowie - Live 1983 The Forum Montreal (coloured) (9003829977585) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Live 1983 The Forum Montreal
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729346
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Live 1983 The Forum Montreal
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Look Back In Anger, Scary Monsters, Rebel Rebel, Heroes, Fashion, Let's Dance, China Girl, Ashes To Ashes, Space Oddity, White Light White Heat, Red Sails, What In The World, Life On Mars?, Sorrow, Young Americans, Cat People, Rock'n Roll Star, Station To Station, TVC 15, Jean Genie, Can't Explain, Breakin' Glass, Fame, Stay, Modern Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Live 1983 The Forum Montreal (coloured) (9003829977585) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Look Back In Anger, Scary Monsters, Rebel Rebel, Heroes, Fashion, Let's Dance, China Girl, Ashes To Ashes, Space Oddity, White Light White Heat, Red Sails, What In The World, Life On Mars?, Sorrow, Young Americans, Cat People, Rock'n Roll Star, Station To Station, TVC 15, Jean Genie, Can't Explain, Breakin' Glass, Fame, Stay, Modern Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Live 1983 The Forum Montreal
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Look Back In Anger, Scary Monsters, Rebel Rebel, Heroes, Fashion, Let's Dance, China Girl, Ashes To Ashes, Space Oddity, White Light White Heat, Red Sails, What In The World, Life On Mars?, Sorrow, Young Americans, Cat People, Rock'n Roll Star, Station To Station, TVC 15, Jean Genie, Can't Explain, Breakin' Glass, Fame, Stay, Modern Love
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Look Back In Anger, Scary Monsters, Rebel Rebel, Heroes, Fashion, Let's Dance, China Girl, Ashes To Ashes, Space Oddity, White Light White Heat, Red Sails, What In The World, Life On Mars?, Sorrow, Young Americans, Cat People, Rock'n Roll Star, Station To Station, TVC 15, Jean Genie, Can't Explain, Breakin' Glass, Fame, Stay, Modern Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
David Bowie - Live 1983 The Forum Montreal (coloured) (9003829977585) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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