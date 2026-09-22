Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный
Смартфоны Infinix созданы для тех, кто ценит мощность и функциональность в стильном исполнении. Большой экран 6,78 дюйма открывает новые возможности для просмотра видео и игр, а внушительная встроенная память на 256 Гб позволяет сохранить все важные моменты без забот о свободном месте. 12 Гб оперативной памяти и восьмиядерный процессор обеспечивают быструю работу любых приложений. Ёмкий аккумулятор на 5500 мА·ч дарит до 458 часов в режиме ожидания — оставайтесь на связи без подзарядки даже в длинных поездках. Двойной слот для nano-SIM оценят активные пользователи, которым важно разделять личные и рабочие звонки. Класс защиты IP64 надежно оберегает смартфон от пыли и брызг, что делает его отличным спутником в любых условиях. Точные навигационные системы (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS) помогут не заблудиться в большом городе и в путешествии. Сканер отпечатка пальца — для максимального удобства и дополнительной безопасности. Лёгкий вес (всего 189 грамм) и яркие цветовые решения — красный или чёрный — выгодно подчеркнут вашу индивидуальность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 370 руб.5843 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
-
В наличииЦена 25 690 руб. 28 590 руб.6423 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 150 руб.6538 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный