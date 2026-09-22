Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный
Aqara Smart Lock D200i - умный дверной замок, оснащенный передовой технологией 3D-распознавания лиц и автоматическим механизмом запирания. Он поддерживает Apple Home Key и различные методы разблокировки, включая PIN-коды, NFC-карты и традиционные механические ключи. Aqara Smart Lock D200i поддерживает множество методов разблокировки, включая распознавание лиц, постоянные и временные пароли, NFC, Bluetooth, механический ключ, а также интеграцию с «Apple HomeKit» и «Apple Home Key». За счёт этого вы можете выбрать наиболее удобный способ доступа в дом, делая это комфортно и безопасно. С помощью «Aqara Home» и «Apple Home» можно управлять замком, а также настраивать автоматизации и сценарии через смартфон. Одной из интересных особенностей D200i является технология 3D-рапознавания лица, которая использует энергоэффективный сканер структурированного света для быстрой и точной идентификации пользователей. Алгоритмы замка быстро и безошибочно определяют пользователя, надежно защищая от попыток обмана – замок не допустит авторизацию через фотографию или видео. Помимо этого, замок фиксирует состояние двери, уведомляя пользователя о неплотно закрытой или незапертой двери. Антивандальная защита и цилиндр замка 3-го класса (класса C) предотвращают взлом, даже если внешняя панель повреждена, а встроенные системы оповещения сигнализируют о попытках взлома, низком заряде батареи и других критических событиях.
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