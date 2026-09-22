Гарантия качества
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Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729001
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датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
183
Описание товара Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый
Датчик открытия Aqara P2 можно устанавливать на двери, окна и ящики. Устройство работает от одной батарейки CR123A и выдерживает до пяти лет без замены элемента питания. Двухсторонний скотч и магнит позволяют фиксировать датчик на разных поверхностях.
Aqara P2 поддерживает работу по протоколам данных Bluetooth, Matter и Thread. Устройство совместимо с экосистемами умного дома Apple HomeKit и голосовым помощником Siri. Для работы датчика нужно наличие хаба и установленного мобильного приложения Aqara Home. Вы можете получать уведомления при обнаружении открытия, настраивать сценарии совместно с другими устройствами.
датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик открытия Aqara P2 можно устанавливать на двери, окна и ящики. Устройство работает от одной батарейки CR123A и выдерживает до пяти лет без замены элемента питания. Двухсторонний скотч и магнит позволяют фиксировать датчик на разных поверхностях.
Aqara P2 поддерживает работу по протоколам данных Bluetooth, Matter и Thread. Устройство совместимо с экосистемами умного дома Apple HomeKit и голосовым помощником Siri. Для работы датчика нужно наличие хаба и установленного мобильного приложения Aqara Home. Вы можете получать уведомления при обнаружении открытия, настраивать сценарии совместно с другими устройствами.
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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