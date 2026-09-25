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Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 728809
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Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние, 728809

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Уценка
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Потребляемая мощность, Вт
200
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 1
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 2
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 3
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 4
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
7 260 руб.  16 130 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние
7 260 руб. -55%
16 130 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная база с самоочисткой, турбощетка
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
самоочистка
Уровень шума
61
Потребляемая мощность, Вт
200
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х32х30
Вес, кг.
7.26

Описание товара Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние

Причина уценки: демо версия, следы эксплуатации, нет оригинальной коробки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пылесос, ручка, станция зарядки, щетка

Отзывы о товаре Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная база с самоочисткой, турбощетка
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
самоочистка
Уровень шума
61
Потребляемая мощность, Вт
200
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия, следы эксплуатации, нет оригинальной коробки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пылесос, ручка, станция зарядки, щетка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - купить по цене 7260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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