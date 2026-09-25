Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние, 728809
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Потребляемая мощность, Вт
200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%7 260 руб. 16 130 руб.
В наличии
Код товара: 728809
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Загружаем...
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Загружаем...
7 260 руб. -55%
16 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная база с самоочисткой, турбощетка
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
самоочистка
Уровень шума
61
Потребляемая мощность, Вт
200
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х32х30
Вес, кг.
7.26
Описание товара Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние
Причина уценки: демо версия, следы эксплуатации, нет оригинальной коробки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пылесос, ручка, станция зарядки, щетка
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная база с самоочисткой, турбощетка
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
самоочистка
Уровень шума
61
Потребляемая мощность, Вт
200
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия, следы эксплуатации, нет оригинальной коробки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пылесос, ручка, станция зарядки, щетка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий Dreame
Уцененный товар Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) хорошее состояние - купить по цене 7260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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