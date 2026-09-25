Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние , 728808
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%580 руб. 1 050 руб.
В наличии
Код товара: 728808
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Загружаем...
580 руб. -45%
1 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем
410
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
31х21х19
Вес, кг.
1.27
Описание товара Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние
Причина уценки: 5 шт бокалов вместо 6 шт, повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, 5 бокалов
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Бренд
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем
410
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Франция
Причина уценки: 5 шт бокалов вместо 6 шт, повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, 5 бокалов
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние – стоимость товара 580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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