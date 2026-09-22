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Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный купить с доставкой в Москве
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Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный

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Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 1
Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 2
Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 3
Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 4
Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 5
Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Количество вызывных панелей/камер
1
  • Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 1
  • Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 2
  • Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 3
  • Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 4
  • Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 5
  • Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728736
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Характеристики

Бренд
Tantos
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Количество вызывных панелей/камер
1
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
160х48х29 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
420

Описание товара Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный

Stich HD (Black) – классическая 4-х проводная вызывная панель видеодомофона современного видеоформата AHD 1080p. Выполнена в вандалоустойчивом металлическом корпусе. В комплект поставки входят кронштейн для установки под углом (очень удобно при установке рядом с дверью). Камера с разрешением 1080p обеспечивает высокое качество картинки. Вызывная панель Stich также имеет встроенную ИК подсветку и механический ИК фильтр, что обеспечивает правильную цветопередачу. Панель предназначена для накладного монтажа.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеопанель Tantos Stich HD цветной сигнал CMOS цвет панели: черный




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Характеристики
Бренд
Tantos
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Количество вызывных панелей/камер
1
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
160х48х29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Stich HD (Black) – классическая 4-х проводная вызывная панель видеодомофона современного видеоформата AHD 1080p. Выполнена в вандалоустойчивом металлическом корпусе. В комплект поставки входят кронштейн для установки под углом (очень удобно при установке рядом с дверью). Камера с разрешением 1080p обеспечивает высокое качество картинки. Вызывная панель Stich также имеет встроенную ИК подсветку и механический ИК фильтр, что обеспечивает правильную цветопередачу. Панель предназначена для накладного монтажа.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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