Видеопанель HiWatch VDP-H2211B цветной сигнал цвет панели: черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728734
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
Тревожные входы
8
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
200x140x15.1 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
270
Описание товара Видеопанель HiWatch VDP-H2211B цветной сигнал цвет панели: черный
Видеодомофон VDP-H2211B, также известный как монитор IP-домофона или дисплей видеодомофона, представляет собой устройство с 7-дюймовым сенсорным TFT LCD дисплеем с разрешением 1024x600 пикселей, обеспечивающее функциональный интерфейс для системы видеодомофонии. Встроенная операционная система RTOS (реального времени) и 64 МБ оперативной памяти позволяют обрабатывать видео и аудиосигналы в реальном времени, а встроенный процессор обеспечивает стабильную работу устройства.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
Тревожные входы
8
RS-485
Нет
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Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
200x140x15.1 мм
Страна производитель
Китай
Видеодомофон VDP-H2211B, также известный как монитор IP-домофона или дисплей видеодомофона, представляет собой устройство с 7-дюймовым сенсорным TFT LCD дисплеем с разрешением 1024x600 пикселей, обеспечивающее функциональный интерфейс для системы видеодомофонии. Встроенная операционная система RTOS (реального времени) и 64 МБ оперативной памяти позволяют обрабатывать видео и аудиосигналы в реальном времени, а встроенный процессор обеспечивает стабильную работу устройства.
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