Видеопанель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C) цветной сигнал CMOS цвет панели: черный
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Характеристики
Тип товара
Вызывная панель
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Интеграция в умный дом
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728733
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Вызывная панель
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Да
Интеграция в умный дом
Да
Подключение вызывных панелей
беспроводное
PoE
Да
Релейные выходы
1
RS-485
Да
Питание
DC 12V (или PoE)
Ethernet (LAN)
да
Габариты (ШxВxГ)
65.0x138.0x27.0 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
255
Описание товара Видеопанель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C) цветной сигнал CMOS цвет панели: черный
Популярная и надежная уличная IP-панель со встроенным считывателем карт доступа (Mifare) [Hikvision]. Обладает высокой степенью защиты от погодных условий, поддерживает гибридное подключение (Wi-Fi или кабель) [Видеопанель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C)] и легко интегрируется в экосистему умного дома Hikvision через приложение Hik-Connect.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Вызывная панель
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Да
Интеграция в умный дом
Да
Подключение вызывных панелей
беспроводное
PoE
Да
Релейные выходы
1
RS-485
Да
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Питание
DC 12V (или PoE)
Ethernet (LAN)
да
Габариты (ШxВxГ)
65.0x138.0x27.0 мм
Страна производитель
Китай
Популярная и надежная уличная IP-панель со встроенным считывателем карт доступа (Mifare) [Hikvision]. Обладает высокой степенью защиты от погодных условий, поддерживает гибридное подключение (Wi-Fi или кабель) [Видеопанель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C)] и легко интегрируется в экосистему умного дома Hikvision через приложение Hik-Connect.
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C) цветной сигнал CMOS цвет панели: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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