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Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 728676
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Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние, 728676

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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 1
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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 2
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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 3
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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фона
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 1
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 2
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 3
  • Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 140 руб.  2 080 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние
1 140 руб. -45%
2 080 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х9х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, держатель, удлинитель, зажимы, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, держатель, удлинитель, зажимы, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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