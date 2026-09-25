Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние, 728676
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Характеристики
Тип товара
Держатель для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 140 руб. 2 080 руб.
В наличии
Код товара: 728676
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Загружаем...
1 140 руб. -45%
2 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х9х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, держатель, удлинитель, зажимы, документация
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Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, держатель, удлинитель, зажимы, документация
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Уцененный товар Держатель фона Falcon Eyes CS-02 хорошее состояние - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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