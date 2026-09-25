Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности, идеально подходящее для уличного использования. Эта купольная камера видеонаблюдения выполнена в элегантном белом корпусе и отличается высокой степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге даже в самых суровых погодных условиях. Оснащенная 5-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 2688x1944 пикселей. Встроенный микрофон позволяет не только наблюдать, но и записывать звук, обеспечивая полную картину происходящего. Камера поддерживает ИК-подсветку, что позволяет вести наблюдение даже в условиях низкой освещенности. Цифровая технология WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в сложных условиях освещения, выравнивая контрастность и придавая картинке больше детализации. Дополнительное удобство и автономность достигаются благодаря поддержке карт памяти microSD, что позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. Камера питается через технологию PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает количество необходимых проводов для подключения. Диапазон рабочих температур от -30 до +65 °C делает ее отличным выбором для использования в различных климатических условиях. При внушительных характеристиках камера весит всего 0,4 кг, что облегчает её монтаж и настройку. Сочетание передовых технических возможностей и высокого уровня защиты делает видеокамеру Tiandy идеальным выбором для обеспечения качественного видеонаблюдения и безопасности.
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