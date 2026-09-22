Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Видеокамера Tiandy – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее качественное изображение и множество полезных функций. Модель выполнена в стильном белом купольном корпусе, который защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий по стандарту IP66. Это гарантирует, что камера будет работать даже в экстремальных температурных условиях, от -40 до +60 °С. Камера оснащена высокочувствительной матрицей на 2 мегапикселя, что позволяет ей записывать видео с разрешением до 1920x1080 пикселей. Благодаря поддержке функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, устройство обеспечивает четкое изображение как при дневном, так и при ночном освещении. Для удобства хранения записанных данных видеокамера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Это позволяет хранить большой объем видеоинформации без необходимости в частом её удалении. Кроме того, наличие встроенного микрофона обеспечивает запись звука, что делает видеонаблюдение еще более информативным. Камера Tiandy не поддерживает Wi-Fi соединение, что повышает её надежность и защищенность в условиях внешнего применения. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и долговечность оборудования при организации системы видеонаблюдения.
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