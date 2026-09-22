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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728570
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, г.
330

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1

Видеокамера Tiandy — это современное устройство для обеспечения надежного видеонаблюдения на открытом воздухе. Выполненная в стильном белом купольном корпусе, эта камера сочетает в себе элегантный дизайн и высокие технические характеристики. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение изображения в 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкие и детализированные видеозаписи. Камера Tiandy поддерживает функцию день/ночь, что делает ее идеальной для круглосуточного наблюдения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает видимость даже в условиях полной темноты, а цифровой WDR помогает справляться с сильными контрастами света и тени, предоставляя качественное изображение в любых условиях освещения. Уличная установка камеры устойчива к неблагоприятным погодным условиям благодаря рабочему диапазону температур от -35 до +60 °С, что расширяет ее применение в различных климатических условиях. Функция PoE позволяет питать устройство через сетевой кабель, что упрощает монтаж и снижает затраты на прокладку дополнительных проводов. Кроме того, камера оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим запись звука, что увеличивает информативность видеонаблюдения. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное соединение с сетью для передачи данных. Вес камеры составляет всего 0,69 кг, что упрощает её установку и настройку. Видеокамера Tiandy — это надежное и современное решение для обеспечения безопасности в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это современное устройство для обеспечения надежного видеонаблюдения на открытом воздухе. Выполненная в стильном белом купольном корпусе, эта камера сочетает в себе элегантный дизайн и высокие технические характеристики. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение изображения в 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкие и детализированные видеозаписи. Камера Tiandy поддерживает функцию день/ночь, что делает ее идеальной для круглосуточного наблюдения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает видимость даже в условиях полной темноты, а цифровой WDR помогает справляться с сильными контрастами света и тени, предоставляя качественное изображение в любых условиях освещения. Уличная установка камеры устойчива к неблагоприятным погодным условиям благодаря рабочему диапазону температур от -35 до +60 °С, что расширяет ее применение в различных климатических условиях. Функция PoE позволяет питать устройство через сетевой кабель, что упрощает монтаж и снижает затраты на прокладку дополнительных проводов. Кроме того, камера оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим запись звука, что увеличивает информативность видеонаблюдения. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное соединение с сетью для передачи данных. Вес камеры составляет всего 0,69 кг, что упрощает её установку и настройку. Видеокамера Tiandy — это надежное и современное решение для обеспечения безопасности в любых условиях.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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