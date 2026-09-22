Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 8
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728563
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
720

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый

Видеокамера HikVision представляет собой надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Благодаря степени защиты IP67, эта камера устойчиво функционирует в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +50 °С. Элегантный белый корпус купольного типа гармонично впишется в любой архитектурный ландшафт. Основой камеры является 4-мегапиксельная матрица, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 2688x1520 пикселей. Это гарантирует детализированную и четкую картинку, позволяющую рассмотреть даже самые мелкие детали. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с контрастным освещением, обеспечивая качественное изображение в условиях сложного освещения. Инфракрасная подсветка с дальностью действия до 30 метров обеспечивает надежный контроль и в ночное время, благодаря поддерживаемой функции "день/ночь", которая автоматически переключается между режимами в зависимости от освещенности. Камера поддерживает установку карты памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество видеоданных непосредственно на устройстве. Наличие порта RJ-45 гарантирует надежное подключение к сети. Этот бренд – HikVision – известен своим превосходным качеством и инновационными решениями в области безопасности. Видеокамера идеально подходит для установки на улице, обеспечивая защиту и контроль за вашей территорией в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision представляет собой надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Благодаря степени защиты IP67, эта камера устойчиво функционирует в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +50 °С. Элегантный белый корпус купольного типа гармонично впишется в любой архитектурный ландшафт. Основой камеры является 4-мегапиксельная матрица, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 2688x1520 пикселей. Это гарантирует детализированную и четкую картинку, позволяющую рассмотреть даже самые мелкие детали. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с контрастным освещением, обеспечивая качественное изображение в условиях сложного освещения. Инфракрасная подсветка с дальностью действия до 30 метров обеспечивает надежный контроль и в ночное время, благодаря поддерживаемой функции "день/ночь", которая автоматически переключается между режимами в зависимости от освещенности. Камера поддерживает установку карты памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество видеоданных непосредственно на устройстве. Наличие порта RJ-45 гарантирует надежное подключение к сети. Этот бренд – HikVision – известен своим превосходным качеством и инновационными решениями в области безопасности. Видеокамера идеально подходит для установки на улице, обеспечивая защиту и контроль за вашей территорией в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...