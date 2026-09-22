Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 мм, белый
Видеокамера HikVision представляет собой надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Благодаря степени защиты IP67, эта камера устойчиво функционирует в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +50 °С. Элегантный белый корпус купольного типа гармонично впишется в любой архитектурный ландшафт. Основой камеры является 4-мегапиксельная матрица, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 2688x1520 пикселей. Это гарантирует детализированную и четкую картинку, позволяющую рассмотреть даже самые мелкие детали. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с контрастным освещением, обеспечивая качественное изображение в условиях сложного освещения. Инфракрасная подсветка с дальностью действия до 30 метров обеспечивает надежный контроль и в ночное время, благодаря поддерживаемой функции "день/ночь", которая автоматически переключается между режимами в зависимости от освещенности. Камера поддерживает установку карты памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество видеоданных непосредственно на устройстве. Наличие порта RJ-45 гарантирует надежное подключение к сети. Этот бренд – HikVision – известен своим превосходным качеством и инновационными решениями в области безопасности. Видеокамера идеально подходит для установки на улице, обеспечивая защиту и контроль за вашей территорией в любых условиях.
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