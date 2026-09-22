Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм
Видеокамера HIKVISION предназначена для надежного видеонаблюдения на улице благодаря продуманным характеристикам и высокому уровню защиты. Оснащённая встроенным микрофоном, она обеспечивает запись не только видео, но и аудио, что расширяет возможности мониторинга. Камера имеет степень защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге, позволяя работать в самых сложных погодных условиях. Элегантный белый корпус купольного типа не только придаёт устройству современный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Видеокамера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение записей непосредственно на устройстве. Данная модель предназначена для уличной установки и способна функционировать в широком диапазоне температур - от -30 до +60 градусов Цельсия, что делает её идеальным выбором для использования в различных климатических зонах. Наличие порта RJ-45 обеспечивает лёгкую интеграцию в сеть и передачу данных на высоких скоростях. Бренд HikVision зарекомендовал себя как лидер на рынке систем видеонаблюдения, гарантируя высокое качество и надёжность своей продукции.
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