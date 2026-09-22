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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728509
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую практичность. Выполненная в стильном белом цилиндрическом корпусе, она не только гармонично впишется в любой экстерьер, но и обеспечит максимальную защиту от неблагоприятных погодных условий благодаря высокой степени защиты IP67. Сердцем камеры является мощная 2-мегапиксельная матрица, способная передавать изображение в разрешении 1920x1080 пикселей. Это обеспечивает чёткое и детализированное видео в любое время дня и ночи. Для съёмки в условиях недостаточного освещения предусмотрена ИК подсветка с дальностью действия до 50 метров. Цифровое широкодинамическое диапазоне (WDR) позволяет получать качественное изображение даже при резких перепадах освещения. Практичность использования усиливается наличием слота для карт памяти microSD с поддержкой до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объём записей без необходимости в дополнительных устройствах. Для удобства подключения к сети камера оснащена портом RJ-45. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 °С гарантирует стабильную работу устройства в самых разных климатических условиях. Камера весит 0,46 кг и обладает высокой надежностью, что делает её идеальным выбором для обеспечения безопасности объектов любого типа.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую практичность. Выполненная в стильном белом цилиндрическом корпусе, она не только гармонично впишется в любой экстерьер, но и обеспечит максимальную защиту от неблагоприятных погодных условий благодаря высокой степени защиты IP67. Сердцем камеры является мощная 2-мегапиксельная матрица, способная передавать изображение в разрешении 1920x1080 пикселей. Это обеспечивает чёткое и детализированное видео в любое время дня и ночи. Для съёмки в условиях недостаточного освещения предусмотрена ИК подсветка с дальностью действия до 50 метров. Цифровое широкодинамическое диапазоне (WDR) позволяет получать качественное изображение даже при резких перепадах освещения. Практичность использования усиливается наличием слота для карт памяти microSD с поддержкой до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объём записей без необходимости в дополнительных устройствах. Для удобства подключения к сети камера оснащена портом RJ-45. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 °С гарантирует стабильную работу устройства в самых разных климатических условиях. Камера весит 0,46 кг и обладает высокой надежностью, что делает её идеальным выбором для обеспечения безопасности объектов любого типа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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