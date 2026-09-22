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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728469
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х15
Вес, г.
490

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

Видеокамера Tiandy — это надежное и многофункциональное устройство для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Оснащенная высококачественной 2-мегапиксельной матрицей, она обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет детально рассматривать происходящее в зоне наблюдения. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет купольную форму, что делает ее идеально подходящей для наружного монтажа. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к пыли и влаге, обеспечивая бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая температурные пределы от -40 до +60 °C. Одной из ключевых особенностей Tiandy является наличие встроенного микрофона и ИК-подсветки для улучшенного наблюдения в ночное время. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере управлять сложными условиями освещения, обеспечивая великолепную качество изображения даже при контрастном освещении. Поддержка функции день/ночь обеспечивает автоматический переход от цветного режима съемки к черно-белому при недостаточном освещении, что значительно увеличивает универсальность камеры и её потенциал для круглосуточного наблюдения. Для хранения записей камера поддерживает установку microSD карт объемом до 512 ГБ, что даёт большое пространство для долгосрочных записей без необходимости частой замены носителя. Tiandy — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное решение для видеонаблюдения с передовыми функциями и высокими техническими характеристиками.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное и многофункциональное устройство для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Оснащенная высококачественной 2-мегапиксельной матрицей, она обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет детально рассматривать происходящее в зоне наблюдения. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет купольную форму, что делает ее идеально подходящей для наружного монтажа. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к пыли и влаге, обеспечивая бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая температурные пределы от -40 до +60 °C. Одной из ключевых особенностей Tiandy является наличие встроенного микрофона и ИК-подсветки для улучшенного наблюдения в ночное время. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере управлять сложными условиями освещения, обеспечивая великолепную качество изображения даже при контрастном освещении. Поддержка функции день/ночь обеспечивает автоматический переход от цветного режима съемки к черно-белому при недостаточном освещении, что значительно увеличивает универсальность камеры и её потенциал для круглосуточного наблюдения. Для хранения записей камера поддерживает установку microSD карт объемом до 512 ГБ, что даёт большое пространство для долгосрочных записей без необходимости частой замены носителя. Tiandy — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное решение для видеонаблюдения с передовыми функциями и высокими техническими характеристиками.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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