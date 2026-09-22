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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 10
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 11
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 11
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728374
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0

Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и звука. Она оснащена встроенным микрофоном и передовой 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкость и детализацию съемки с разрешением 1920x1080 пикселей. Цилиндрический корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет степень защиты IP67, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, позволяя использовать её в экстремальных погодных условиях. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу в различных климатических условиях. Камера оснащена цифровым WDR для улучшенной видимости в условиях высокого контраста и функцией день/ночь, что обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. ИК-подсветка с дальностью до 30 метров позволяет вести съемку в полной темноте. Для удобства установки и подключения Tiandy имеет порт RJ-45, позволяющий интегрироваться в современные системы видеонаблюдения. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера может стать частью системы сетевого хранения данных для надежного архивации видеоматериала. Современный дизайн и высокие технические характеристики делают видеокамеру Tiandy идеальным выбором для эффективного контроля и безопасности периметра.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и звука. Она оснащена встроенным микрофоном и передовой 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкость и детализацию съемки с разрешением 1920x1080 пикселей. Цилиндрический корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет степень защиты IP67, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, позволяя использовать её в экстремальных погодных условиях. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу в различных климатических условиях. Камера оснащена цифровым WDR для улучшенной видимости в условиях высокого контраста и функцией день/ночь, что обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. ИК-подсветка с дальностью до 30 метров позволяет вести съемку в полной темноте. Для удобства установки и подключения Tiandy имеет порт RJ-45, позволяющий интегрироваться в современные системы видеонаблюдения. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера может стать частью системы сетевого хранения данных для надежного архивации видеоматериала. Современный дизайн и высокие технические характеристики делают видеокамеру Tiandy идеальным выбором для эффективного контроля и безопасности периметра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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