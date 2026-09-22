Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и звука. Она оснащена встроенным микрофоном и передовой 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкость и детализацию съемки с разрешением 1920x1080 пикселей. Цилиндрический корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет степень защиты IP67, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, позволяя использовать её в экстремальных погодных условиях. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу в различных климатических условиях. Камера оснащена цифровым WDR для улучшенной видимости в условиях высокого контраста и функцией день/ночь, что обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. ИК-подсветка с дальностью до 30 метров позволяет вести съемку в полной темноте. Для удобства установки и подключения Tiandy имеет порт RJ-45, позволяющий интегрироваться в современные системы видеонаблюдения. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера может стать частью системы сетевого хранения данных для надежного архивации видеоматериала. Современный дизайн и высокие технические характеристики делают видеокамеру Tiandy идеальным выбором для эффективного контроля и безопасности периметра.
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