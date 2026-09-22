Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения с высококачественным изображением и возможностью записи звука, благодаря встроенному микрофону. Оснащена цилиндрическим корпусом белого цвета и обладает высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает устойчивость к пыле и влаге и позволяет использовать камеру в экстремальных погодных условиях, при температуре от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей в 2 Мегапикселя, Tiandy гарантирует четкое и детализированное изображение. Инфракрасная подсветка позволяет вести съемку даже в условиях полной темноты, что делает её идеальной для круглосуточного наблюдения. Для подключения к сети и передачи данных используется порт RJ-45, однако поддержка Wi-Fi не предусмотрена, а также отсутствует возможность использования карт памяти, что требует организации сохранения данных на внешние серверы или системы хранения. Вес камеры составляет всего 0,2 кг, что облегчает её установку и позволяет надежно закрепить даже в трудных местах. Благодаря всем этим характеристикам, видеокамера Tiandy станет превосходным выбором для эффективного и надежного наблюдения за территорией.
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