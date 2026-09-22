Описание товара Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка

На своем калейдоскопическом втором альбоме «The Starrr Of The Queen Of Life» Дебби Фрайдей определяет успех по-своему. «Я хочу быть звездой, я не могу скрыть этого желания», — говорит она. «Но я не хочу жить чужой мечтой или следовать заранее намеченному пути». Для этой нигерийско-канадской эрудитки быть звездой — значит жить на грани: публичное против частного, высокомерие против смирения, взлет против падения. Быть звездой означает принять апокалиптический гедонизм ночной рейв-вечеринки — обрести единение в «темной комнате, девушки в очереди в туалет» под зажигательный хаус-гимн «All I Wanna Do Is Party». Это значит обмениваться строчками о бутылках со льдом и отрываться на танцполе с детройтскими техно-вундеркиндами HiTech в «In The Club» — при этом признавая, что на самом деле она «почти не выходит на танцпол в последнее время». Это звук открытия того, что приходит после успеха, о котором большинство артистов только мечтают — как ярко гореть, не сгорая. На протяжении 11 песен альбом The Starrr Of The Queen Of Life демонстрирует хамелеоноподобный вокал Фрайдей. От лаконичной, невесомой красоты тоскливой «Leave» до мощного пост-панка «Darker The Better». Победа на конкурсе Polaris Prize в 2023 году за дебютный альбом GOOD LUCK только подстегнула Дебби Фрайдей к еще более упорной работе: «Я хочу большего/ Чувак, я хочу получить вознаграждение», — читает она рэп под резкие синтезаторные звуки в непринужденно подражающей ей песне «Lipsync». Но жизнь на грани может продолжаться лишь до определенного момента: во время непрерывного гастрольного графика в поддержку альбома она тяжело заболела. Диагноз? Опоясывающий лишай, вызванный стрессом. Этот опыт заставил Фрайдей сосредоточиться на себе. В следующем году произошли изменения в менеджменте, в ее распорядке дня и приоритетах. Чтобы воплотить в жизнь свое видение радикальной честности на танцполе, Фрайдей пригласила австралийского продюсера Дарси Бэйлиса (Wicca Phase Springs Eternal). Возвращаясь в свой фактический дом в Лондоне в перерывах между гастролями, пара обменивалась идеями в студии с утра до полуночи. Наполненный смыслом, альбом The Starrr Of The Queen Of Life изобилует закодированными, понятными каждому отсылками — вплетая любовные письма и намеки из названий духов для «it girl», французского коньяка и эллинистических пророчиц, говорящих на языках. Он читается как воплощение стремления Фрайдей к экспериментальному поп-звучанию, которое при этом остается ее неповторимым. «Этот альбом о стремлении к чему-то, — говорит она. — Он о том, чтобы видеть знаки и следовать этому импульсу, всегда с возможностью либо взлететь к солнцу, либо упасть обратно на землю». В песне «The Starrr Of The Queen Of Life» Дебби Фрайдей взлетает, расправляя крылья, следуя за звуком собственного голоса.